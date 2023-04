Avengers: Infinity War hatte eine 45-minütige Thanos-Szene, die es nicht in den Endschnitt schaffte

Avengers: Infinity War war ein langer Film, aber es gab ursprünglich Pläne, den Film noch länger zu machen, indem man ihn mit einer 45-minütigen Reihe von Szenen begann, die sich um Josh Brolins Mad Titan, Thanos, drehten.

Wie Thanos-Schöpfer Jim Starlin während eines Interviews im Near Mint Condition Podcast (danke, Collider) enthüllte, erwähnte er, dass die Szene untersuchte, wie Thanos den ersten Infinity Stone erwarb, aber letztendlich, obwohl sie von Brolin gefilmt wurde, wurde die Szene nie an die Animatoren und das Spezialeffekte-Team geschickt, da Disney und Marvel Studios Entscheiden Sie sich dafür, kein Geld für die Effekte auszugeben, die notwendig sind, um es zum Leben zu erwecken.

"Aber ungefähr einen Monat bevor der Film herauskam, bekam ich eine E-Mail oder etwas von Joe, in der stand: 'Die 45 Minuten Thanos, die wir zu Beginn von Infinity War hatten, haben wir geschnitten.' Es gab eine ganze Sequenz, in der er den ersten Edelstein bekam, und das mussten sie herausschneiden. Sie haben es gedreht, aber sie wollten nie das Geld für die Effekte ausgeben und sie wollten nicht, dass der Film so lang wird wie der zweite [Endgame]. Sie wussten nicht, dass es ein ziemlicher Hit werden würde."

Da es nie richtig gemacht wurde, ist dies wahrscheinlich eine Szene, die die Fans nie sehen werden, auch nicht als Teil von Behind-the-Scenes- oder zusätzlichem erweitertem Filmmaterial, aber es wäre sehr interessant gewesen zu sehen, wie Brolins Mad Titan noch mehr Bildschirmzeit bekommt, besonders wenn man bedenkt, wie durchsetzungsfähig er auf dem Bildschirm war.