Avengers: Doomsday zeigt ersten Blick auf Thor im neuen Teaser-Trailer

HQ

Wir wussten, dass die Russo-Brüder mehrere Teaser-Trailer für Avengers: Doomsday vorbereitet hatten, die vor Avatar: Fire and Ash gezeigt werden sollten, aber worauf würden sie uns einen Einblick geben? Einige davon sind geleakt, bevor Disney uns vor einer Woche offiziell den ersten Blick auf Chris Evans' Rückkehr als Steve Rogers gegeben hat, also machen wir mit einem weiteren Chris weiter.

Marvel hat den zweiten Teaser für Avengers: Doomsday veröffentlicht, und dieser dreht sich ganz um Chris Hemsworths Thor. Offenbar sollten wir nicht erwarten, dass er so unbeschwert ist wie in Taika Waititis Filmen, denn der nordische Gott will einfach zu seiner Tochter zurückkehren und ihr die friedliche Welt schenken, die er nie bekommen hat.

Wir werden sehen, ob das ein gutes oder schlechtes Omen ist, wenn Avengers: Doomsday am 16. Dezember 2026 Premiere feiert.