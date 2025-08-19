Avengers: Doomsday wurde auf Downeys Wunsch nachgedreht

HQ

Dass Superheldenfilme "Nachdrehs" durchlaufen, ist heutzutage eher die Regel als die Ausnahme, da fast jede Produktion in gewissem Umfang mit zusätzlichen Dreharbeiten konfrontiert ist. Avengers: Doomsday ist nicht anders. Ungewöhnlich ist jedoch, dass die Nachdrehs Berichten zufolge von einem der Stars selbst angefordert wurden – Robert Downey Jr.

In einer kürzlich veröffentlichten Folge des Podcasts "The Hot Mic" verrieten die Insider Jeff Sneider und John Rocha, dass fast einen ganzen Monat lang neue Szenen gedreht wurden. Die meisten dieser Nachdrehs drehten sich um Doctor Doom, aber dem Bericht zufolge war Downey bei vielen von ihnen zunächst nicht physisch anwesend. Stattdessen steuerte er seine Stimme bei, während Stellvertreter das physische Schauspiel übernahmen.

Der Schauspieler war jedoch letztendlich mit dem Ergebnis unzufrieden und bat darum, persönlich zurückzukehren. "Ich habe gehört, dass Doomsday auf Downeys Wunsch drei Wochen lang nachgedreht werden musste", erklärte Sneider.

"Es gab Zeiten, in denen Downey am Set anwesend war, um die Zeilen für Doctor Doom zu lesen, aber nicht in die Szenen involviert war. An seiner Stelle würden im Film Körper- und Gesichtsdoubles stehen. Schließlich erkannte Downey, dass die Situation nicht funktionierte, und bat darum, die gesamten drei Wochen der Szenen neu zu drehen, mit ihm im echten Doctor Doom-Kostüm."