Avengers: Doomsday wurde auf den 18. Dezember 2026 verschoben

HQ

Es scheint, als ob der Mai 2026 kein so großer Monat für Unterhaltung sein wird, wie wir zuerst dachten. Während es so aussah, als würde der größte Film und das größte Spiel des Jahres in diesem Monat auf unsere Bildschirme kommen, hat Avengers: Doomsday eine Veröffentlichung im Mai abgesagt.

Stattdessen wurde der Film laut Deadline bis zum Ende des Jahres verschoben und wird stattdessen am 18. Dezember 2026 Premiere feiern. Avengers: Secret Wars wurde ebenfalls vom 7. Mai 2027 auf den 17. Dezember desselben Jahres verschoben.

Wir haben noch keinen genauen Grund, warum Disney die beiden Filme verschoben hat, aber mit so vielen Schauspielern an Bord für die kommenden Avengers-Streifen sowie den VFX, die für diese Filme benötigt werden, könnte mehr Zeit zum Kochen eine gute Sache sein.

Avengers: Doomsday feiert am 18. Dezember 2026 Premiere.