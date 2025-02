Avengers: Doomsday und Secret Wars als mutiger Schritt nach vorne für Marvel beschrieben

HQ

Die Regisseure Joe und Anthony Russo haben ihre Pläne für die kommenden Marvel Filme Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars besprochen und angedeutet, dass diese Marvel in eine neue, mutige und nicht zuletzt unerwartete Richtung führen werden.

Joe Russo ging näher darauf ein, wie sie glauben, dass diese beiden Filme das Publikum wirklich überraschen werden, und beschrieb ihren Ansatz als sehr radikal. Mit dem Ehrgeiz, die Grenzen dessen zu erweitern, was Fans tatsächlich von einem neuen Marvel Film erwarten können. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sagte Joe Russo:

"Ich denke, wir sind immer auf der Suche nach neuen Phasen. Es gibt immer neue Geschichten zu erzählen. Ich denke, diese Filme werden für die Leute eine Überraschung sein. Wir haben einen Weg in die Geschichte gefunden, der für uns sehr spannend ist, aber unserer Meinung nach sehr radikal ist. Ich denke, es wird das Publikum herausfordern."

Doomsday soll am 1. Mai nächsten Jahres in die Kinos kommen und wird, wie wir wissen, Robert Downey Jr. in der Rolle des großen Bösewichts Doctor Doom einführen. Darüber hinaus wird gemunkelt, dass Evans auch als Steve Rogers auftreten wird, und wir sollten auch mehrere Charaktere aus Fantastic Four und Thunderbolts erwarten.

Was sind deine Erwartungen an die neuen Avengers Filme?