Avengers: Doomsday Trailer ist der zweitgrößte Trailer-Start in der Geschichte

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Sagt was ihr wollt, dass das MCU nicht mehr so ein sofortiger Magnet ist wie früher, aber es gibt nichts, was die Leute so interessiert wie ein großer Superhelden-Team-up-Film. Oder, vielleicht genauer, einen großen Superhelden-Team-up-Filmtrailer. Wir sind immer noch von der ganzen Action im Avengers: Doomsday Trailer erschüttert, und in den Tagen seit der Premiere ist er bereits zum zweitgrößten Trailer-Start aller Zeiten geworden.

Laut Variety erzielte der TrailerAvengers: Doomsday in 24 Stunden 503 Millionen Aufrufe auf allen Plattformen. Das liegt nur hinter dem Trailer zu Spider-Man: Brand New Day, der 719 Millionen Aufrufe verzeichnete – ein Rekord, den wir noch lange nicht mehr gebrochen sehen werden.

Avengers: Doomsday eröffnet offiziell die nächste Phase des MCU, wobei wir ein Jahr später für die Secret Wars-Handlung zurückkehren. Im Trailer gab es viele Teaser, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass Fans ihn mehrfach gesehen haben, um sicherzugehen, dass sie alles mitbekommen haben. Da wir noch einige Monate bis zur Veröffentlichung von Doomsday im Dezember haben, sind wir sicher, dass wir bald einen weiteren Trailer bekommen werden, aber vielleicht keinen weiteren Rekordbrecher wie diesen.