Avengers: Doomsday enthüllt offizielle Konzeptzeichnungen

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Wir wissen, dass die Besetzung von Avengers: Doomsday schon seit einiger Zeit stark besetzt ist, aber wenn Sie sich daran erinnern wollen, wie viele Helden in diesem Film sein werden, sollten Sie sich die neuen Konzeptzeichnungen für den Film ansehen. Mit fast jedem Helden, den man sich vorstellen kann, der gegen Doctor Doom kämpfen könnte, teilt sich der Doomsday-Cast auf die New Avengers (und einige alte Avengers), die Fantastic Four und X-Men.

Links von der Konzeptzeichnung, die von Marvel-Künstler Andy Park enthüllt wurde, sehen wir Steve Rogers, Thor, die Thunderbolts und Ant-Man. Unter der neu enthüllten Doctor-Doom-Maske haben wir Channing Tatums Gambit und eine Vielzahl zurückkehrender X-Men, darunter Cyclops, Mystique, Magneto, Beast und Professor X. Rechts haben wir die Fantastic Four sowie Shang-Chi, Shuri, M'Baku und den neuen Captain America Sam Wilson.

Einige Helden und Charaktere fehlen auffällig in der Konzeptzeichnung. Captain Marvel zum Beispiel ist nirgends zu sehen. Auch Spider-Man und der Hulk nicht. Wir werden abwarten müssen, ob sie in den Trailern auftauchen oder ob Marvel noch einige Überraschungen zurückhält, wenn der Film im Dezember erscheint.