Avengers: Doomsday Berichten zufolge explodieren die Kosten - Produktionskosten steigen

Disney und Marvel halten sich selten zurück, wenn es um Superheldenfilme geht, aber der kommende Avengers: Doomsday scheint eine der bisher teuersten MCU-Produktionen zu werden. Zumindest wenn man sich die jüngsten Berichte über die Vorproduktion des Films ansieht, bei der die Kosten bereits in die Höhe getrieben wurden. Berichten zufolge haben die Ausgaben mehr als das Dreifache dessen überschritten, was Ant-Man and the Wasp: Quantumania zum gleichen Zeitpunkt gekostet hat. Nach Angaben von Disneys britischer Produktionsfirma hat Avengers: Doomsday bereits erstaunliche 8 Millionen Dollar eingespielt - sicherlich keine kleine Summe.

Marvel hält sich nicht zurück, und obwohl die Produktionskosten in die Höhe schnellen, bedeutet das nicht unbedingt Ärger. Wir wissen bereits, dass Joe und Anthony Russo sich im Umgang mit Marvel-Filmen auskennen, da alle ihre bisherigen Projekte massive Einspielergebnisse erzielt haben.

Die Dreharbeiten für Avengers: Doomsday werden voraussichtlich jeden Tag beginnen und fast sechs Monate dauern, vorausgesetzt, alles läuft nach Plan. Wie viel die gesamte Produktion am Ende genau kosten wird, bleibt abzuwarten, aber der Film könnte sehr wohl eine der bisher teuersten Marvel-Produktionen werden.

Freust du dich auf Avengers: Doomsday und glaubst du, dass der Film die Erwartungen erfüllen wird?