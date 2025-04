Avengers: Doomsday beginnt heute offiziell mit den Dreharbeiten

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass viele große Stars und Marvel Schauspieler für eine kurze Zeit in Großbritannien waren, um sich auf das gewaltige Unterfangen vorzubereiten, das die Dreharbeiten zu Avengers: Doomsday sein wird, aber was bisher nicht bemerkt wurde, ist, dass die Dreharbeiten für den Film noch nicht begonnen haben. Oder besser gesagt, es war nicht...

Marvel Studios -Chef Kevin Feige hat nun enthüllt, dass Avengers: Doomsday heute, am 28. April, mit den Dreharbeiten beginnt, was der Manager während einer Pressekonferenz im Zusammenhang mit Thunderbolts* bestätigte, wie aus ComicBookMovie.com hervorgeht.

Da die Dreharbeiten jetzt im Gange sind, kann man wahrscheinlich mit Sicherheit sagen, dass es jetzt an der Zeit ist, nach Spoilern Ausschau zu halten und zu vermeiden, insbesondere bei weiteren und unerwarteten Darstellern und Charakteren, die im Ensemble auftauchen könnten.

Andernfalls soll Avengers: Doomsday im Mai 2026 in die Kinos kommen, was bedeutet, dass es wahrscheinlich eine ziemlich eilige und schnelle Angelegenheit sein wird, alle Postproduktionselemente zu sortieren und rechtzeitig fertig zu bekommen, nachdem die Dreharbeiten in ein paar Monaten abgeschlossen sind.