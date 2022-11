Avatar: The Way of Water wird der teuerste Film aller Zeiten

HQ

Nach dem titanischen Erfolg des ersten Avatar-Films behauptete Regisseur James Cameron, dass rund 2 Milliarden Dollar für die kommende Fortsetzung Avatar: The Way of Water ausgegeben wurden.

Er erscheint am 16. Dezember und folgt der Reise von Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldaña), die Eltern werden, ihre Familie beschützen und dabei mehr von Pandora erkunden, insbesondere unter Wasser.

Avatar startete an einem inländischen Wochenende von 77 Millionen US-Dollar und machte insgesamt 2,7 Milliarden US-Dollar an der globalen Kinokasse, und wie Variety berichtet, wird diese Fortsetzung schätzungsweise 150-175 Millionen US-Dollar im Inland eröffnen und damit ihren Vorgänger verdoppeln, dies ist weit entfernt von einem Betrag, der die Gewinnschwelle erreichen wird.

Cameron nannte Avatar: The Way of Water "den schlimmsten Business Case der Filmgeschichte".

Er sagte: "Du müsstest der dritt- oder vierterfolgreichste Film der Geschichte sein. Das ist Ihre Schwelle. Das ist deine Break-Even."

Dies landet die Fortsetzung irgendwo zwischen Star Wars: Das Erwachen der Macht (2,07 Milliarden Dollar) und Titanic (2,2 Milliarden Dollar). Camerons erster Avatar-Film spielte jedoch 2,9 Milliarden Dollar ein und war der umsatzstärkste Film seit über einem Jahrzehnt, so dass es Hoffnung gibt, diese hohe Zahl zu erreichen. Wenn Camerons Behauptungen wahr sind, wäre Avatar: The Way of Water mit deutlichem Abstand der teuerste Film, der jemals gedreht wurde.

Die wiederkehrenden Zuschauer werden eine Schlüsselrolle für den finanziellen Erfolg des Films spielen, wie sie es beim ersten Film getan haben. Zwei Jahre hinter den ursprünglichen Schätzungen zurück, ist es möglich, dass die Marketingkosten eine große Rolle beim Preis der Fortsetzung gespielt haben, um das Publikum während der gesamten Produktion zu begeistern. Frühere Schätzungen haben das inländische Brutto des Films auf rund 650 Millionen US-Dollar geschätzt, so dass er nicht nur nationalen, sondern auch globalen Erfolg benötigen würde, um profitabel zu sein. Auf jeden Fall wird es jetzt nicht mehr lange dauern, bis wir es wissen.