Avatar: The Way of Water verdient 435 Millionen Dollar in der Eröffnungswoche

Nach der Premiere letzte Woche in den meisten Gebieten, einschließlich der USA, Kontinentaleuropa und China, hat Avatar: The Way of Water knapp eine halbe Milliarde Dollar verdient, da das nordamerikanische Kassendebüt zu einem Umsatz von 134 Millionen US-Dollar führte, während die Überseemärkte 301 Millionen US-Dollar einbrachten.

Die 435 Millionen US-Dollar, die in der Eröffnungswoche verdient wurden, machen Avatar: The Way of Water zur drittgrößten globalen Veröffentlichung des Jahres, hinter Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns (442 Millionen US-Dollar) und Spider-Man: No Way Home (600 Millionen US-Dollar).

Variety berichtet, dass, obwohl die Zahlen ein wenig hinter den Erwartungen zurückbleiben, James Camerons Filme dazu neigen, im Laufe der Zeit an Dynamik zu gewinnen, was bedeutet, dass dies immer noch die größte Veröffentlichung des Jahres sein könnte.

Ob die Fortsetzung auch den ursprünglichen Avatar als umsatzstärksten Film aller Zeiten übertreffen wird, bleibt abzuwarten, aber bisher hatten viele Filme, die nach der Covid-19-Pandemie veröffentlicht wurden, Schwierigkeiten, ihre erwarteten Zahlen in Bezug auf Publikum und Einnahmen zu erreichen.

James Cameron hat zuvor gesagt, dass Avatar: The Way of Water mindestens 2 Milliarden Dollar einbringen muss, um profitabel zu sein.