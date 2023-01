Avatar: The Way of Water Überschreitet 1,5 Milliarden Dollar an den Kinokassen

HQ

Avatar: The Way of Water hat an den internationalen Kinokassen 1,5 Milliarden Dollar überschritten. Es ist noch nicht lange her, dass wir berichteten, dass der zweite Avatar-Film 1 Milliarde Dollar erreicht hat, also könnte es sein, dass wir bald wieder über den Kassenerfolg des Films diskutieren werden.

Wie Deadline berichtet, bringt dies Avatar: The Way of Water an die Spitze des umsatzstärksten Films des Jahres 2022 und schlägt Top Gun: Maverick. Darüber hinaus ist es auch der dritte Film von James Cameron, der über 1,5 Milliarden Dollar verdient hat, was ihn zum ersten Regisseur macht, der drei Filme eine solche Leistung vollbringen ließ.

Dies bringt Avatar: The Way of Water auf den #10-Platz für den umsatzstärksten Film aller Zeiten, der immer noch beeindruckend ist, auch wenn er es nicht geschafft hat, die Leistungen seines Vorgängers zu übertreffen. Mit einem dritten und vierten Avatar-Film, der bereits geplant ist, könnten wir in den kommenden Jahren eine blaue Dominanz an den Kinokassen sehen.