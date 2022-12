Avatar: The Way of Water übergibt offiziell 1 Milliarde Dollar an der Kinokasse

HQ

James Camerons Avatar: The Way of Water hat an den weltweiten Kinokassen 1 Milliarde US-Dollar erreicht und ist damit der 6. schnellste Film, der dies tut. In letzter Zeit waren die Filmnachrichten voll von Stücken, die Avatars Herrschaft an der Spitze der Kinokassen abdecken, aber jetzt ist dies in Stein gemeißelt, dass das Franchise hier bleiben wird.

James Cameron hat zuvor erklärt, dass Avatar: The Way of Water unglaublich gut abschneiden muss, um die Schaffung des 4. und 5. Films des Franchise zu rechtfertigen. Selbst mit einem hohen Budget von rund 450 Millionen US-Dollar hat Avatar: The Way of Water an der Kinokasse eine immense Menge Geld eingespielt.

Die 1-Milliarden-Dollar-Marke nach nur zwölf Tagen zu überschreiten, ist eine unglaubliche Leistung, die zeigt, dass es auch nach dreizehnjähriger Wartezeit noch viele Menschen gibt, die die Reise nach Pandora antreten wollen. Wir wissen bereits, dass Ende 2024 ein weiterer Avatar-Film auf dem Weg sein wird, also müssen wir sehen, ob die Magie anhält.