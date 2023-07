Avatar: The Way of Water soll eine massive erste Woche auf Streamern haben

HQ

Es scheint, als ob die Fans des Avatar-Universums genauso daran interessiert waren, den neuesten Teil zu Hause zu sehen, wie sie ihn im Kino sehen wollten. Wie Deadline feststellte, zeigen die jüngsten Daten von Nielsen (das die Zuschauerzahlen in den USA verfolgt), dass Avatar: The Way of Water zu einem Streaming-Titanen an der Spitze eines Kassengiganten geworden ist.

Die Daten zeigen, dass The Way of Water nach seiner Ankunft auf Disney+ und Max in den USA am 7. Juni innerhalb der ersten Woche 1,9 Milliarden Minuten angesehen hat, was den Film fest als das größte Debüt bei Streamern in diesem Zeitraum etabliert.

Es sollte gesagt werden, dass The Way of Water nichts anderem sprunghaft voraus war, da die neueste Staffel von Netflix' Manifest im gleichen Zeitraum 1,6 Milliarden gestreamte Minuten einstreichen konnte.

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Daten weltweit stapeln.