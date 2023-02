Avatar: The Way of Water schlägt Titanic und ist nun der dritterfolgreichste Film aller Zeiten

HQ

Vor drei Wochen erfuhren wir, dass Avatar: Der Weg des Wassers der vierterfolgreichste Film aller Zeiten geworden ist, indem er Star Wars: Das Erwachen der Macht übertroffen hat. Das bedeutete, dass es nicht weit hinter James Camerons eigener Titanic lag, also war ich bei weitem nicht der einzige, der vorhersagte, dass wir in Kürze einen neuen Film auf dem Podium sehen würden. Jetzt ist es offiziell.

Disney hat einen Trailer und eine Pressemitteilung veröffentlicht, die bestätigen, dass Avatar: The Way of Water weltweit 2,243 Milliarden US-Dollar verdient hat, was ihn zum dritterfolgreichsten Film aller Zeiten macht, da Titanic 2,242 Milliarden US-Dollar hatte, als wir das letzte Mal ein Update erhielten.

Dieser letzte Update-Teil ist ziemlich wichtig, da Titanic Anfang dieses Monats eine weitere Wiederveröffentlichung erhalten hat, also wäre ich nicht überrascht, wenn es tatsächlich den dritten Platz zurücknimmt. Wenn nicht, kann Avatar: The Way of Water zumindest versuchen, den zweiten Platz von Avengers: Endgame ins Visier zu nehmen, auch wenn es unmöglich klingt, die 2,799 Milliarden Dollar des Marvel-Films zu diesem Zeitpunkt zu erreichen.