Avatar: The Way of Water schlägt Das Erwachen der Macht und wird der vierthöchste Film aller Zeiten

Als Ben gestern darüber schrieb, dass Avatar: The Way of Water der fünfterfolgreichste Film aller Zeiten wurde, erwähnte er, dass er sicherlich den vierten Platz belegt hätte, als die Berichte am Montag eintrafen. So lange mussten wir nicht warten.

Deadline, The Wrap und mehrere andere amerikanische Outlets haben enthüllt, dass Avatar: The Way of Water jetzt mehr als 2,074 Milliarden US-Dollar verdient hat, was bedeutet, dass er der vierthöchste Film aller Zeiten geworden ist, indem er Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht mit 2,071 Milliarden US-Dollar geschlagen hat.

Damit bleiben Titanic, Avengers: Endgame und der ursprüngliche Avatar, wobei ersterer 2,194 Milliarden Dollar verdient hat. Daher können Sie absolut sicher sein, dass The Way of Water das bekannte Schiff innerhalb weniger Tage versenken wird, aber es lohnt sich, daran zu denken, dass Titanic in zwei Wochen eine weitere Wiederveröffentlichung erhält, also werden wir sehen, ob das zu einem Comeback führt. So oder so, James Cameron wird drei der vier umsatzstärksten Filme aller Zeiten gedreht haben...