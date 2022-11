Avatar: The Way of Water muss über 2 Milliarden Dollar einstreichen, um einen Gewinn zu erzielen

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Avatar: The Way of Water ein riesiges Budget erhalten hat. Offizielle Zahlen wurden nie bekannt gegeben, aber es gibt Gerüchte über rund 250 Millionen Dollar allein für Produktionskosten, und als Regisseur James Cameron vom GQ Magazine gefragt wurde, wie teuer es ist, war die Antwort nur "sehr verdammt".

Niemand bezweifelt, dass das Budget extrem hoch ist und es ist klar, dass ein so technisch fortgeschrittener Film viel Geld kostet, und er entspricht auch dem, was das Publikum von einer Fortsetzung des Erfolgs erwartet. Drei Stunden Laufzeit und Spezialeffekte, die uns in den Kinosesseln in Ohnmacht fallen lassen sollten, aber es kommt auch mit einer anderen Art von Preis.

Damit dies funktioniert, muss Avatar: The Way of Water einer der umsatzstärksten Filme aller Zeiten sein und über 2 Milliarden Dollar einspielen. Insbesondere muss es die Top Fünf aller Zeiten sein. Wenn es auf dem dritten oder vierten Platz landet, bricht es die Gewinnschwelle, und dieses Wissen kann schwer bis nackt sein. Ein weiteres drohendes Risiko bei diesem miesen Geschäftsmodell, wie James selbst es ausdrückt, ist der Plan, weitere Avatar-Filme zu veröffentlichen, die fünf an der Zahl sein sollen. Wenn dies und Avatar 3, das bereits für 2024 geplant ist, nicht das Geld verdienen, werden wir an einer Trilogie festhalten. In Camerons eigenen Worten:

"Es ist der schlimmste Business Case in der Filmgeschichte. Man muss der dritt- oder viertumsatzstärkste Film der Geschichte sein. Das ist Ihre Schwelle. Das ist deine Break-Even."

Jetzt hat Cameron die Geschichte auf seiner Seite, da sowohl sein Vorgänger als auch die Titanic ganz oben auf der Liste stehen, erster und dritter, aber in einem anderen Klima, in dem sich Streaming als echte Bedrohung für Kinos etabliert hat und auch in einer vermeintlichen Rezession nichts selbstverständlich ist. Auf der anderen Seite haben die sich ändernden Bedingungen gezeigt, dass es großartige Filme sind, die immer noch Zuschauer in die Kinos locken, und wenn es einen Film gibt, der sich unter dieser Prämisse qualifiziert, dann ist es sicherlich Avatar: The Way of Water. Die Filme, die Cameron passieren muss, um den dritten und vierten Platz zu erreichen, sind, wie gesagt, seine eigene langjährige Titanic oder Star Wars: Das Erwachen der Macht.

Was denkst du, kann er das?