Avatar: The Way of Water ist jetzt der fünfterfolgreichste Film aller Zeiten

Wir wussten, dass es irgendwann passieren würde, aber Avatar: The Way of Water ist jetzt auf den fünften Platz der ewig höchsten Einspielliste für die Kinokassen gerückt, da der Film das übertroffen hat, was Avengers: Infinity War vor ein paar Jahren erreicht hat.

Der Film hat es nun geschafft, 2.054.734.732 US-Dollar an der Kinokasse einzuspielen, was ihn rund 15 Millionen US-Dollar hinter Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht bringt. Seien Sie im Wesentlichen nicht überrascht zu hören, dass James Cameron am Montagmorgen drei Filme in den Top Vier hat, da es sehr wahrscheinlich ist, dass Avatar 2 Star Wars in den nächsten Tagen ausschaltet.