Avatar: The Way of Water ist auf den siebten Platz der All-Time-Box-Office-Charts geklettert

Avatar: The Way of Water ist auf dem Weg, der erste 2-Milliarden-Dollar-Verdiener an den globalen Kinokassen seit der Pandemie zu werden, zumindest wenn man die Einnahmen betrachtet, die der Film Tag für Tag erzielt.

Nachdem der Film vor ein paar Tagen die Top-Ten-Liste aller Zeiten geknackt hat, ist er nun bis auf den siebten Slot geklettert und hat The Lion King und Jurassic World mit einem Gesamtumsatz von 1.708.089.379 US-Dollar verdrängt, wie Box Office Mojo zeigt.

Als nächstes wird Spider-Man: No Way Home auf der Liste stehen, das derzeit mit 1,96 Milliarden Dollar brutto den fünften Platz auf der Liste belegt. Wenn es ihm gelingt, diesen Film während seines Kinolaufs zu erreichen, wird er sogar eine Chance haben, Avengers: Infinity War und Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht zu beseitigen, zwei Filme, die nicht allzu weit in der 2-Milliarden-Dollar-Marge liegen.

Wo glaubst du, wird Avatar: The Way of Water in den Kinokassen seinen Kinolauf beenden?