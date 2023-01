Avatar: The Way of Water hat Spider-Man: No Way Home an den Kinokassen überholt

HQ

Wir wussten, dass es kommen würde, aber jetzt ist es offiziell, Avatar: The Way of Water hat Spider-Man: No Way Home an der Kinokasse abgesetzt. Der von James Cameron inszenierte Film ist auf den sechsten Platz in der Allzeit-Rangliste vorgerückt, nachdem er auf 1.928.251.314 US-Dollar gestiegen ist und damit rund 7 Millionen US-Dollar vor dem umsatzstärksten eigenständigen Spidey-Streifen liegt.

Dies bedeutet, dass Avengers: Infinity War der nächste Titan für Avatar 2 sein wird, was einiges an Aufwand erfordern wird, da der dritte Avengers-Film derzeit über 100 Millionen US-Dollar voraus ist. Wie wir jedoch bereits erwähnt haben, sollte The Way of Water den Avengers-Film fangen, wird es wahrscheinlich auch in der Lage sein, Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht zu Fall zu bringen, das nur 20 Millionen Dollar vor Avengers liegt.

Wie Avatar: The Way of Water weiterhin auf der ganzen Welt zeigt, werden wir weiterhin seine lebenslange Einspielleistung im Auge behalten.