Avatar: The Way of Water hat endlich den Spitzenplatz der US-Kinokassen verdrängt

Die 7-wöchige Terrorherrschaft von Avatar: The Way of Water ist endlich zu Ende, da Knock at the Cabin nun an der Spitze der US-Kinokassen steht.

M. Night Shyamalans neuester Film zeigt Dave Bautista und Rupert Grint in einer apokalyptischen Geschichte, die sich um eine Familie dreht, die eine der ihren opfern muss, um das Ende der Welt zu stoppen.

Die aktuellen Kritiken für den Film sind etwas gemischt, wobei einige ihn als Shyamalans beste Arbeit seit einiger Zeit bezeichnen, während andere sagen, dass es sich eher um sein übliches übermäßig kompliziertes Geschichtenerzählen handelt. Wie auch immer es aufgenommen wird, es scheint sich beim US-Publikum als Hit zu erweisen.

