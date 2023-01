Avatar: The Way of Water gewinnt ein weiteres Wochenende an den Kinokassen

HQ

Es sollte an dieser Stelle nicht wirklich eine Überraschung sein, aber Avatar: The Way of Water hat ein weiteres Wochenende an der Kinokasse gewonnen. Der Film hat nach einer ziemlich stabilen Woche am Wochenende Dutzende Millionen eingespielt und die Lücke zu Spider-Man: No Way Home deutlich geschlossen, so sehr, dass James Camerons Film jetzt im Nacken des Marvel-Titanen sitzt.

Laut Box Office Mojo hat Avatar: The Way of Water gerade die 1,9-Milliarden-Dollar-Marke überschritten und liegt jetzt rund 15 Millionen Dollar hinter Spideys größtem Ausflug, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich ein oder zwei Tage vom Science-Fiction-Film entfernt sind und auf den sechsten Platz der All-Time-Rangliste vorrücken.

Nach Spider-Man muss Avatar 2 weitere 150 Millionen Dollar verdienen, um den fünften und vierten Platz auf der All-Time-Liste (Avengers: Infinity Ward und Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht) einzuholen, aber bei der Geschwindigkeit, mit der es geht, scheint das machbar zu sein.