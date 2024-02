Avatar: The Last Airbender wird auf Netflix über 20 Millionen Mal angesehen

HQ

Was auch immer man von der Live-Action-Version von Avatar: The Last Airbender hält, es ist klar, dass sie ziemlich gut abschneidet, wenn es um die Zuschauerzahlen geht. Netflix hat kürzlich die Zuschauerstatistik für die Woche ab dem 19. Februar veröffentlicht, und es hat sich gezeigt, dass Avatar: The Last Airbender 21,2 Millionen Zuschauer angezogen hat.

Die letzte neue Netflix-Serie, die auch nur annähernd so gut abgeschnitten hat, war das Live-Action-Debüt von One Piece, das beeindruckende 18,5 Millionen Zuschauer anlockte. Avatar hat das anscheinend mit einer Steigerung von 15% aus dem Wasser geblasen.

Wir haben noch nichts von einer 2. Staffel gehört, können uns aber nicht vorstellen, dass Netflix diese Serie aufgeben würde, wenn sie so gut gelaufen ist. Es ist vielleicht nicht so gut wie das Original, aber es wurde einem breiteren Publikum vorgestellt, da Netflix und diese Serie Live-Action sind. Schauen Sie sich unsere Gedanken hier an.

Aus den Statistiken geht auch hervor, dass die beliebteste nicht-englischsprachige TV-Show House of Ninjas war, die 4,5 Millionen Aufrufe erzielte. Die meistgesehenen Filme waren Mea Culpa in der englischen Kategorie und The Abyss in der nicht-englischen Kategorie.