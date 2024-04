Avatar: The Last Airbender verzichtet auf Showrunner

HQ

Netflix' Avatar: The Last Airbender kann der Originalserie vielleicht nicht das Wasser reichen, aber sie hat es dennoch geschafft, Millionen von Zuschauern mit Leichtigkeit anzuziehen, als sie im Februar Premiere feierte. Netflix hat bereits bestätigt, dass wir eine zweite und dritte Staffel bekommen, aber es gibt bereits eine große Änderung gegenüber Staffel 1.

Albert Kim, der Showrunner, der die ursprünglichen Schöpfer Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko ersetzte, verlässt die Serie nun. An seiner Stelle werden Co-Executive Producer und Executive Producer Christine Boylan und Jabbar Raisani die Staffeln 2 und 3 übernehmen.

Kim hat laut The Hollywood Reporter beide neuen Showrunner angeheuert, und es scheint, dass dies schon seit geraumer Zeit der Plan für ihn war. Berichten zufolge wollte Kim mit Staffel 1 nur den Grundstein legen und war nach jahrelanger Arbeit an dem Projekt bereit, weiterzumachen.

