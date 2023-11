Avatar: The Last Airbender startet im Februar auf Netflix

HQ

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, daher war ich nicht allzu enttäuscht, als Netflix uns im Juni unseren ersten Blick auf Gordon Cormiers Aang, Kiawentiio Tarbells Katara, Ian Ousleys Sokka und Dallas Lius Zuko aus der Live-Action-Adaption von Avatar: The Last Airbender gewährte. Dennoch besteht ein Trailer technisch gesehen aus mehreren Bildern pro Sekunde, was noch besser ist.

Netflix hat endlich den ersten (nicht logo) Teaser-Trailer für Avatar: The Last Airbender veröffentlicht, und er gibt uns nicht nur einen viel besseren Blick auf die geliebten Charaktere und einige der Momente, die wir erleben werden. Außerdem wird enthüllt, dass die Serie am 22. Februar 2024 auf Netflix startet.