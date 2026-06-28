Avatar: The Last Airbender Star setzt realistische Erwartungen für Staffel 3: "It wird der absolute Höhepunkt von Netflix, TV, Kino"

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Es ist endlich Zeit für die zweite Staffel von Avatar: The Last Airbender, da die Realverfilmung der ikonischen Animationsserie auf Netflix zurückgekehrt ist. Wir mussten eine Weile auf diese nächste Episodenrunde warten, aber hoffentlich wird sich das nicht in Staffel 3 widerspiegeln, da Netflix die dritte und letzte Staffel vor einiger Zeit genehmigt hat und das Team diese abschließende Episodenrunde direkt nach Staffel 2 gedreht hat, was bedeutet, dass die Produktion bereits abgeschlossen ist.

Auch wenn wir das genaue Datum für die Ankunft von Staffel 3 nicht kennen, hat Gordon Cormier, der hinter der Realverfilmung von Aang, mit Screen Rant darüber gesprochen, was uns von der letzten Staffel erwartet, und er hat die Messlatte wirklich hoch gelegt...

"Staffel 3, das ist ehrlich gesagt verrückt, weil ich das Gefühl habe, dass die Lieblingsstaffel aller der Zeichentrickserie Staffel 3 ist, oder zumindest habe ich das so interpretiert. Viele Leute sind Fans von Staffel 2, aber Staffel 3 ist der Hammer. Ich habe das Gefühl, es ist so anders, weil Staffel 1 das Intro war, Staffel 2 die Elemente lernt – er kommt voran, er ist fast da. Und dann Staffel 3, da sind alles Schwergewichte. Jede Folge ist etwas Großes.

"Ich muss lernen, wie man Feuerbändiger ist. Der Komet kommt. Ich muss irgendwann gegen den Feuerlord kämpfen." Es gibt viel, und alles stapelt sich und ist rot. Wir sind alle in der Feuernation. Deshalb habe ich das Gefühl, dass es, da es die dritte Staffel von Avatar: The Last Airbender ist, fast wie eine völlig andere Serie wirkt, aber auf die bestmögliche Art.

"Es ist, als hätten wir Staffel 1 und Staffel 2 gebaut, und alles hat zu dieser riesigen Staffel geführt. Also, Staffel 2 wird unglaublich. Es wird riesig. Es wird groß. Es wird dramatisch, aber Staffel 3 wird größer. Es wird der absolute Höhepunkt von Netflix, TV und Kino sein. Ich weiß nicht, wie ich das anheizen soll. Es wird unglaublich. [Kichert] Es war wahrscheinlich die einzige Staffel, in der ich stolz sagen konnte, dass ich mit dem, was ich an diesem Set gemacht habe, zufrieden bin."

Da Staffel 2 von Avatar: The Last Airbender nun auf Netflix erschienen ist, könnt ihr den Trailer zu den neuen Episoden unten sehen und dran bleiben, denn zweifellos wird Netflix nicht allzu viel Zeit damit verschwenden, uns für die abschließende dritte Staffel zu hypen.