Avatar: The Last Airbender: Staffel 2

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Lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich keine besondere Bindung zum ursprünglichen Nickelodeon-Cartoon habe. Damals ist es mir einfach durch die Finger gerutscht, weshalb ich vor einigen Jahren sehr zur "Zielgruppe" gehörte, als Netflix vor einigen Jahren ein großes, ambitioniertes Live-Action-Remake vorgestellt hat. Ich habe es beim ersten Mal nicht mitbekommen und war bereit für eine reife, moderne Interpretation des Ausgangsmaterials.

Das habe ich bis zu einem gewissen Grad verstanden, aber obwohl das Bühnenbild, die Kostüme und alle technischen Aspekte der ersten Serie zeitgemäß und solide umgesetzt wirkten, schien die Serie ein wenig zwischen ihren kindlichen Wurzeln und einer mutigeren Interpretation der ikonischen Geschichte festzustecken.

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Ich sage das, weil es im Grunde die gleiche Situation ist, in der wir uns jetzt mit der zweiten Staffel befinden. Wieder einmal beweist das Team hinter der Serie, dass es ein gutes Verständnis für Avatars Welt hat, in dem jede einzelne Szene von einer kohärenten, konsistenten und gut umgesetzten ästhetischen und auditiven Sensibilität eingerahmt wird. Die direkten Kämpfe sind alle unglaublich schön und packend, aber abgesehen von gut umgesetztem CGI sind es erneut die Kostüme, Soundeffekte und Choreografie, die diese Sequenzen antreiben.

Aber dann öffnen diese Figuren natürlich einfach den Mund, und man steht erneut vor einer sofortigen und sofort offensichtlichen Identitätskrise. Es ist, als wolle Avatar ein reiferes Publikum ansprechen, nicht weil es brutal, brutal und realistisch sein muss, sondern weil es nicht davon ausgeht, dass das Publikum aus sehr jungen Leuten besteht. Eine ganze Reihe von Szenen in diesen sieben Episoden, wenn nicht die meisten davon von Dialogen getrieben, vermitteln eine unbeholfene Disney-Channel-Atmosphäre, die nicht universell anziehbar ist und stattdessen etwas bietet, was man in zeitgenössischeren Begriffen leicht als peinlich bezeichnen könnte.

Es ist sicherlich nicht so, dass Avatar: The Last Airbender nicht leicht vorhersehbare Archetypen, leicht erkennbare Motive oder schlechte Witze zeigen darf; Nein, es ist einfach so, dass die Interaktionen dieser Figuren vor allem ziemlich unglaubwürdig sind. Man glaubt einfach nicht wirklich an ihre Bindungen, ihre Hoffnungen und Träume, und Netflix schafft es nicht, Glaubwürdigkeit zu etablieren.

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Das klingt wie ein Todesstoß, ist es aber tatsächlich nicht. Was Avatar: The Last Airbender an den intimen Details fehlt, macht die Serie im größeren Ganzen wett. Städte wie Ba Sing Se und die Hauptstadt der Feuernation wirken großartig und unglaublich schön, und wie erwähnt, strahlt jeder einzelne Frame gerade genug Leben aus, sodass man leicht von dem großartigen Ganzen abgelenkt werden kann. Darüber hinaus bemüht sich das große Ensemble, glaubwürdige Darstellungen abzuliefern, was ihnen im Großen und Ganzen auch in der zweiten Staffel gelungen ist.

Es ist ein Glück, dass die Originalserie es schafft, ihre gesamte epische Geschichte in nur drei Staffeln zu erzählen, und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Netflix' Live-Action-Version dasselbe tun wird. Dieser "zweite Akt" ist daher ein verlängertes Vorspiel, ein angemessener Klaps auf die Finger für unsere Helden, und kontextuell gesehen passt er gut zum ersten, einleitenden Teil der Geschichte. Ich hatte gehofft, die Showrunner der Serie hätten in jedem der einzelnen kleinen Momente, die das majestätische Ganze ausmachen, eine harmonischere Nahaufnahme der Figuren präsentiert, aber obwohl es hier und da immer noch etwas zu viel Kindlichkeit (im schlechten Sinne) gibt, ist es im Großen und Ganzen zuverlässig.

Diese Netflix-Adaption von Avatar: The Last Airbender ist nicht ganz das, was ich persönlich denke, dass sie sein sollte, aber die Vision ist kohärent genug, dass ich bis zum Schluss dabei bin.