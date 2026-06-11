Avatar: The Last Airbender-Mitbegründer bestätigt, dass das große AAA-Spiel nicht abgesetzt wurde

Nach Gerüchten, dass ein großes AAA-Projekt von Avatar: The Last Airbender abgesagt worden sei, enthüllte der Co-Schöpfer der Reihe, Bryan Konietzko, dass das Projekt zwar noch nicht eingestellt wurde, aber auf ein ziemlich großes Rückgrat gestoßen ist. Dennoch läuft die Arbeit, und Avatar-Fans sollten sich darüber noch nicht so entmutigen.

"Trotz allem, worüber jeder ohne tatsächliches Wissen vielleicht schwärmt, wurde dieses große Videospiel – dessen Prämisse ich mir ausgedacht habe – nicht 'abgesagt'" Konietzko schrieb auf Instagram. "Hat es einen großen Rückschlag erlebt? Ja. Diese Dinge sind nicht einfach (das alles ist es nicht). Wird das jemals passieren? Hoffentlich. Wird es durch den Reset besser sein? Wenn ich irgendetwas damit zu tun habe, auf jeden Fall. Ist das alles frustrierend für dich und mich? Ja."

Wenn wir "noch ein wenig durchhalten", sagt Konietzko, dass bald viele offizielle Nachrichten folgen. Er verweist auch auf die San Diego Comic-Con, die dieses Jahr vom 23. bis 26. Juli stattfindet, daher vermuten wir, dass genau dann die Nachrichten auf uns zukommen werden.

2026 war ein etwas hartes Jahr für Avatar: Der Herr der Elemente. Der neue Film wurde Monate vor seiner Erstveröffentlichung auf Paramount+ vollständig geleakt. Es gibt Gerüchte, dass das größte Spiel im Setting abgesetzt wird, und die lauwarme Netflix-Serie wird die Sache wohl kaum verbessern. Avatar Legends: The Fighting Game erscheint nächsten Monat, aber es ist nicht wirklich fair, das Jahr für Avatar-Fans auf seinen Schultern zu verbessern.