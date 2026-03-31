Avatar: The Last Airbender kehrt im Juni für die zweite Staffel zu Netflix zurück

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Die erste Staffel der Realverfilmung von Avatar: The Last Airbender erschien auf Netflix und erwies sich als so großer Erfolg, dass der Streamer schnell zwei weitere Staffeln genehmigte, was genug Episoden sein wird, um die Geschichte vollständig zu adaptieren. Da diese Verlängerung jedoch nach der Ausstrahlung der ersten Staffel erfolgte, mussten wir ziemlich lange auf die zweite Episodenrunde warten, wobei zwischen diesen beiden Staffeln bereits über zwei Jahre liegen.

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Staffel 2 2026 ausgestrahlt wird, und jetzt ist Netflix bereit, uns genau mitzuteilen, wann die nächste Reihe von Episoden auf der Streaming-Plattform debütieren wird. Es ist relativ bald, da der Premierentermin der zweiten Staffel von Avatar: The Last Airbender für Juni geplant ist.

Das genaue Datum ist der 25. Juni, und an diesem Punkt werden Aang und die Bande zurückkehren und ihre Bemühungen im Kampf gegen die Feuernation fortsetzen und die anderen Nationen in ihrem Kampf um die Rückeroberung und den Schutz des Landes vereinen. Was die nächste Staffel behandeln wird, erklärt die Zusammenfassung Folgendes.

"Nach einem bittersüßen Sieg, bei dem er den nördlichen Wasserstamm vor der eindringenden Feuernation rettete, sammeln sich Avatar Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) und Sokka (Ian Ousley) wieder und machen sich auf den Weg, um den schwer fassbaren Erdkönig zu überzeugen, im Kampf gegen den furchterregenden Feuerlord Ozai (Daniel Dae Kim) zu helfen.

"Ihre Reise zur undurchdringlichen Stadt Ba Sing Se, der Heimat des Erdkönigs, ist verräterisch, aber auch fruchtbar – Aang entdeckt Toph (Miyako), eine kühne junge Meisterin des Erdbändigens, und überzeugt sie, ihm zu helfen, Erdbändigen zu seinen Luft- und Wasserbändigen-Kräften hinzuzufügen."

Ein neuer Trailer für Staffel 2 ist angekommen, den Sie unten sehen können. Was die Premiere der dritten Staffel betrifft, hat Netflix dieses Thema noch nicht angesprochen, aber Staffel 2 und 3 wurden direkt hintereinander gedreht, wobei die Produktion der letzten Staffel bereits abgeschlossen ist.

Freuen Sie sich auf die Rückkehr von Avatar: The Last Airbender ?