Avatar: The Last Airbender In Concert kommt in eine Stadt in deiner Nähe

Es ist 20 Jahre her, dass Avatar: The Last Airbender debütierte und so viele umgehauen hat. Während es in Zukunft eine zweite Staffel der Netflix-Live-Action-Version, eine weitere Reihe von Animationsfilmen und eine Handvoll anderer Projekte geben wird, können diejenigen, die auf der Suche nach ein wenig Nostalgie sind, bald in eine örtliche Konzerthalle gehen, um eine persönliche Show zu sehen, die der Serie gewidmet ist.

Avatar: The Last Airbender In Concert ist ein globales Event, das als "atemberaubende Live-Orchesterdarbietung des geliebten Soundtracks der Serie, der jetzt mit einem einmaligen Kinoerlebnis aufgewertet wird" beschrieben wird. Es handelt sich um ein zweistündiges Event, das sich durch alle drei Staffeln der Zeichentrickserie zieht und "neue Überraschungen, erweiterte Stücke und kreative Akzente bietet, die nur für diese Meilenstein-Tournee hinzugefügt wurden. den Fans eine neue Möglichkeit zu bieten, die Geschichte, die sie lieben, zu erleben."

Bei dem Konzert werden die legendäre Partitur und der Soundtrack aufgeführt, bei denen "Taiko-Trommeln und Erhu zu aufsteigenden Streichern und zarten Holzbläsern" zum Einsatz kommen, und wenn das aufregend klingt, könnte es Sie interessieren zu hören, dass das Konzert ab diesem Herbst an viele Orte in ganz Europa und der ganzen Welt kommt.

Für die Leute in Europa wird es 2025 einen Tourtermin geben, und zwar am 13. September im Londoner Coliseum. Nach einer massiven US-Tour im März wird es dann auf den Kontinent zurückkehren, wo wir Shows in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz, Österreich, Dänemark, Schweden und dann auch wieder an mehreren Veranstaltungsorten in ganz Großbritannien erwarten können. Die verschiedenen Termine und Orte sowie die Möglichkeit, ein Ticket zu ergattern, finden Sie hier.

