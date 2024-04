Avatar: The Last Airbender Film bekommt neuen Namen, Dave Bautista schließt sich der Besetzung an

HQ

Während wir sowohl das Leben von Korra als auch von Aang als junge Avatare in der Nickelodeon-Serie gesehen haben, wissen die meisten Fans abgesehen von dem einen oder anderen Comic nicht, was passierte, als unser glatzköpfiger, tätowierter Avatar aufwuchs.

Über 20 Jahre nach der Premiere von Avatar: The Last Airbender bekommen wir einen neuen Film über genau das. Aang: The Last Airbender ist der Name des kommenden Films von Paramount, der einem älteren Team Avatar folgt, der sich neuen Feinden stellt und versucht, die Welt nach den Ereignissen der Originalserie wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Die meisten der Originalbesetzung werden ihre Rollen nicht wieder aufnehmen, aber Dante Basco, der Zuko seine Stimme lieh, wird wieder dabei sein. Dave Bautista tritt dem Franchise laut Variety ebenfalls als Bösewicht bei. Der Film, der der erste von drei eigenständigen Avatar-Filmen sein soll, wird am 25. Oktober 2025 in die Kinos kommen.