Avatar: The Last Airbender Film auf 2026 verschoben

Paramount und Nickelodeon tun sich zusammen, um uns ein Trio von Avatar-Animationsfilmen zu geben, aber es scheint, dass sich die Planung der Veröffentlichung des ersten Films bereits als ziemliche Aufgabe erwiesen hat. Zunächst hat sich das Veröffentlichungsdatum von Aang: The Last Airbender verschoben.

Laut Variety wurde der Film vom 25. Oktober 2025 auf den 20. Januar 2026 verschoben. Das ist keine massive Verzögerung im großen Ganzen, ein paar Monate, aber im Moment fühlt sich der Film noch mehr wie ein ferner Traum an.

Aang: The Last Airbender wird uns einen ersten Blick auf den erwachsenen Aang geben, der versucht, den Frieden in der Welt zu verfeinern, den er am Ende der Zeichentrickserie herbeigeführt hat. So wie es aussieht, wird es eine völlig neue Besetzung geben, abgesehen von Dante Basco, der als Prinz Zuko zurückkehren wird.