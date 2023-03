Avatar Produzent verrät, warum der Vorsatz von Avatar 4 bereits gefilmt wurde

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass James Cameron und die Avatar-Besetzung und -Crew mit der Arbeit an den zukünftigen Filmen begonnen haben, und dazu gehören nicht nur die Dreharbeiten für Avatar 3, sondern auch Avatar 4, die wir nicht vor 2026 erwarten. Aber warum bekommen sie einen so großen Sprung auf die Dinge? Produzent Jon Landau hat diese Begründung nun geliefert.

In einem Interview mit Screen Rant darüber, warum Avatar 3 gedreht wurde, sowie über den ersten Akt von Avatar 4 während des Produktionsprozesses von Avatar: The Way of Water sagte Landau:

"Wir haben nicht nur Avatar 2 gedreht, wir haben tatsächlich für 2, 3 und den ersten Akt von Film 4 gefilmt und aufgenommen. Um ehrlich zu sein, gibt es eine Zeitkürzung nach dem Ende des ersten Aktes [von Avatar 4], und wir mussten alle Kinder bekommen, bevor sie älter wurden."

Hier haben wir also einen praktischen kleinen Ausschnitt in das, was wir im zukünftigen Film erwarten können. Was erhoffst du dir von Avatar 3 und Avatar 4?