Avatar Legends: The Fighting Game Vorbestellungen sind jetzt verfügbar, startet am 2. Juli

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Avatar Legends: The Fighting Game hat sein Veröffentlichungsdatum. Es sieht so aus, als könnte 2026 ein großes Jahr für Kämpfer werden, die nicht aus einem der großen Franchises stammen, die das Genre dominieren. Invincible VS erscheint nächsten Monat, 2XKO startete das Jahr stark, auch wenn die Spielerzahl nicht nach Riots Geschmack war, und Marvel Tokon: Fighting Souls scheint uns im August 4-gegen-4-Action zu bieten, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Um das Thema des Sommerkampfes zu verfolgen, ist Avatar Legends: The Fighting Game, das am 2. Juli erscheint.

Dies wurde in einem neuen Pre-Order-Trailer bestätigt, der viele unserer Favoriten aus Avatar: Der Herr der Elemente und Die Legende von Korra zeigte, wie sie an einigen ikonischen Orten aus der Vergangenheit der Serie gegeneinander antreten. Mit 12 spielbaren Charakteren zum Start, sowie bisher nie gesehener Grafik, 900+ handgezeichneten Frames pro Charakter, Online-Lobbys, einem Arcade- und Story-Modus und mehr wirkt es wie ein gut ausgearbeiteter Kampfspiel. Vor allem, wenn die Standardausgabe nur 30 Dollar kostet.

Wenn du die Kosten auf 50 Dollar erhöhst, bekommst du ein digitales Kunstbuch, die 5 Charaktere, die im Year 1 Pass kommen, einen Musiksoundtrack und einzigartige HUDs. Die Vorbestellung gewährt dir den Samurai Appa-Skin, einzigartige Charakterfarben und die Möglichkeit, für Charaktere im Year 1 Pass abzustimmen.

Avatar Legends: The Fighting Game wird beim Start am 2. Juli auf PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 verfügbar sein.