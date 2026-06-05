Avatar Legends: The Fighting Game verzögert, um den Entwicklern die Möglichkeit zu geben, "ein außergewöhnliches Avatar-Abenteuer zu entwickeln"

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Avatar Legends: The Fighting Game wurde verzögert. Der Kämpfer mit unseren Lieblingscharakteren aus Avatar: Der Herr der Elemente und Avatar: Die Legende von Korra hat sein Veröffentlichungsdatum vom 2. auf den 23. Juli verschoben.

Das ist nicht die größte Verzögerung, die wir gesehen haben, da der Launch des Spiels um drei Wochen verschoben wurde. Diese Wochen werden jedoch für das Team, das am Spiel arbeitet, entscheidend sein, da sie sagen, sie bräuchten "ein wenig zusätzliche Zeit, um ein außergewöhnliches Avatar-Abenteuer zu entwickeln, einschließlich brandneuer, bisher ungeplanter Inhalte!"

Das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum am 2. Juli wird den Spielern weiterhin etwas bieten, da Cross-Play-Beta-Zugang für diejenigen verfügbar sein wird, die das Spiel für PS5, PC und Xbox Series X/S vorbestellt haben. Es ist erwähnenswert, dass Vorbestellungen für PS5 und Xbox Series X/S noch nicht verfügbar sind, aber bald öffnen werden.

Avatar Legends: The Fighting Game erscheint ebenfalls auf der Nintendo Switch und der Switch 2, aber auf diese Konsolen wird kein Beta-Zugriff gewährt.