Avatar Legends: The Fighting Game verzögert die Xbox-Version um Stunden nach dem Start

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Avatar Legends: The Fighting Game erscheint heute. Zumindest für PlayStation-, PC- und Nintendo-Switch-Spieler startet es am 23. Juli. Nur wenige Stunden bevor wir in den Veröffentlichungstag gingen, gaben die Entwickler bekannt, dass die Xbox-Version des Spiels das geplante Datum nicht einhalten würde. Stattdessen wurde sie zurückgedrängt.

"Aufgrund unvorhergesehener Umstände bei einer Backend-Funktion werden wir nun bis zum 3. September starten", heißt es in einem Beitrag auf X/Twitter. Gameplay Group sagt, dass Vorbestellungen weiterhin aktiv bleiben und derzeit nicht storniert werden.

Was Nintendo-Spieler betrifft, so können sie ab heute Avatar Legends: The Fighting Game kaufen und spielen, aber sie haben keinen Zugang zur Deluxe Edition, die 5 zusätzliche Charaktere als Teil des Year 1 Pass, des Soundtracks und des Artbook enthält. Außerdem werden die Nintendo Switch- und Switch-2-Versionen nur in englischer Lokalisierung verfügbar sein, und es wird kein Crossplay geben. All diese Features werden vom Team so schnell wie möglich hinzugefügt, aber du solltest vielleicht zurückhalten, wenn du auf die Deluxe Edition aus warst.