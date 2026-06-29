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Avatar Legends: The Fighting Game

Avatar Legends: The Fighting Game, um Iroh als ersten DLC-Charakter anzubieten

Wir kennen inzwischen die Mehrheit der Personen, die den Year 1 Pass ausmachen.

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Während Evo 2026 trat am Wochenende Avatar Legends: The Fighting Game auf, um den Inhalt seines Year 1 Pass mit DLC-Kämpfern zu enthüllen. Insgesamt werden im ersten Jahr fünf Charaktere hinzugefügt, von denen wir jetzt vier kennen und einer bald vollständig beschrieben wird.

Die vier bestätigten Charaktere beginnen mit dem Lieblingsonkel aller, Iroh, dem dann Ty Lin, Lin Beifong und Bolin folgen, wobei die beiden letztgenannten aus der Serie The Legend of Korra stammen.

Was den fünften Charakter betrifft, wird dieser durch eine Fan-Abstimmung bestimmt, bei der interessierte Spieler über fünf Optionen abstimmen können, um zu bestimmen, wer die Kämpferreihe im Year 1 Pass abschließen wird. Zu den Optionen gehören Tenzin, Kuvira, Amon, König Bumi und Asami.

Avatar Legends: The Fighting Game

Wir kennen noch keine Veröffentlichungsinformationen zu diesen Charakteren, aber da Avatar Legends: The Fighting Game erst am 23. Juli erscheinen wird, werden wir wahrscheinlich mehr dazu etwa oder kurz nach dem Veröffentlichungstermin hören.

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