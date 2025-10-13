Avatar Legends: The Fighting Game offiziell vorgestellt

Wenn ich einen Dollar für jedes neue Kampfspiel hätte, das auf einem großen Franchise basiert, hätte ich drei Dollar. Es ist nicht viel, aber es zeigt, dass viele neue Kämpfer auf den Markt kommen. 2XKO, Marvel Tokon: Fighting Souls und jetzt Avatar Legends: The Fighting Game.

Im Gegensatz zu 2XKO und Marvel Tokon scheint Avatar Legends eher ein traditioneller 1v1-Kämpfer zu sein, bei dem die bei den Fans beliebten Charaktere gegeneinander antreten. Avatar Legends: The Fighting Game ist derzeit ein Arbeitstitel, also erwarten Sie, dass sich bis zur Veröffentlichung noch viel ändern wird. Wir sind uns auch nicht ganz sicher, was die Mechaniken, Charaktere, Funktionen und mehr angeht.

Wir können jedoch definitiv große Namen aus dem Avatar-Universum erwarten, wie Aang, Zuko, Korra und mehr. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Liste nur aus den Charakteren besteht, die in den Serien am wichtigsten sind, oder ob wir einige weniger bekannte Bändiger sehen werden. Wir werden wahrscheinlich auch einige Nicht-Bändiger im Mix haben, denn es wäre seltsam, wenn Sokka oder Asami nicht dabei wären.

Avatar Legends: The Fighting Game sieht aus wie ein rasanter Leckerbissen für das Auge, und ihr könnt unten einen Blick auf das frühe Gameplay werfen: