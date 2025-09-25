Avatar ist auch im neuesten Fire & Ash-Trailer ein unvergleichliches visuelles Spektakel

HQ

Unabhängig davon, wie man zu Avatar als Franchise steht, ist es nahezu unmöglich, gegen die bemerkenswerte Grafik und künstlerische Vision zu argumentieren. Der erste Film war eine Augenweide, und der zweite Film war, obwohl er an anderer Stelle mehr Mängel aufwies, auch ein visueller Leckerbissen, und der dritte Teil wird eindeutig diesem Beispiel folgen.

Ein neuer Trailer für Avatar: Fire & Ash ist erschienen und hat uns einen weiteren Vorgeschmack darauf gegeben, was die Geschichte zu bieten hat. Wir erfahren mehr über die Ash People und warum sie einen Krieg gegen Jake Sully und die anderen Na'Vi führen wollen, während Jake beginnt, Ideen zu entwickeln, wie Pandora als Zufluchtsort für die Menschheit genutzt werden kann, während sie auf der Erde stetig stirbt. Und das alles, während der Krieg ausbricht und Jake und Neytiri kämpfen, um ihre Familie vor Quaritch und anderen Bedrohungen zu schützen, mit Hilfe einiger vertrauter Verbündeter wie dem immer wieder atemberaubenden Spitzenprädator Toruk.

Schaut euch unten den neuesten atemberaubenden Trailer für den Film an, bevor er am 19. Dezember in die Kinos kommt und die Aufgabe hat, sowohl das Original als auch Way of Water widerzuspiegeln, indem er an den Kinokassen mindestens 2 Milliarden Dollar verdient, ein Unternehmen, das derzeit nur von sieben Filmen in der Geschichte geteilt wird...