Avatar: Frontiers of Pandora, Kingdom Come: Deliverance II und weitere erscheinen in Game Pass

Wir sind mehr als auf halbem Weg durch den Februar, und wie immer ist Microsoft nun bereit, zu enthüllen, worauf sich Game Pass-Abonnenten in der zweiten Monatshälfte freuen können. Das ist ein schöner Ansatz, und wir bezweifeln stark, dass jemand von dem, was jetzt angeboten wird, enttäuscht sein wird, da es sich um eine beträchtliche Menge hochwertiger Titel handelt. Das bekommst du (Spiele mit * markiert sind zum Start nicht im Game Pass Premium verfügbar, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, aber jetzt im Game Pass Premium):

Kommen zu Game Pass



Aerial_Knight's DropShot (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – Heute*



Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – Heute*



Avowed (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – Heute**



Death Howl (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 19. Februar



EA Sports College Football 26 (Cloud und Xbox Series S/X) – 19. Februar*



The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud und Xbox) – 19. Februar



TCG Card Shop Simulator (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 24. Februar



Dice A Million (PC) – 25. Februar*



Towerborne (Vollversion des Spiels) (Xbox, Handheld und PC) – 26. Februar



Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 3. März



Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 3. März



Leider gibt es auch einige Titel, die bald erscheinen. Diese werden am 28. Februar entfernt, aber bis dahin können Sie mit Ihrem Abo bis zu 20 % Rabatt erhalten, wenn Sie etwas behalten möchten:

Abreise am 28. Februar