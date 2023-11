Avatar: Frontiers of Pandora hat einen Fotomodus

HQ

Nach einigen Verzögerungen erscheint Avatar: Frontiers of Pandora endlich als eine der letzten großen Veröffentlichungen des Jahres 2023 am 7. Dezember. Wir haben eine neue Vorschau, die ihr euch ansehen könnt, um mehr darüber zu erfahren, und jetzt haben Game Director Ditte Deenfeldt und Associate Game Director Drew Rechner in einem Game Informer-Interview zusätzliche Informationen geteilt, in dem sie verraten, dass das Spiel einen Fotomodus hat.

Wenn man bedenkt, dass epische Umgebungen ein Grundpfeiler des Avatar-Franchise sind und Massive Entertainment sehr talentiert in der Grafikabteilung ist, würden wir sagen, dass dies eine sehr gute Nachricht ist, und wir freuen uns darauf, zu sehen, was die Gaming-Community liefern wird. Das Duo sagt auch, dass wir kein New Game Plus erwarten sollten, aber wir gehen davon aus, dass die Spieler trotzdem die Daumen drücken werden, dass es zu einem späteren Zeitpunkt kommt.

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.