Avatar: Frontiers of Pandora enthüllt Story-Erweiterungen im Season Pass

Gestern teilte uns Massive Entertainment mit, dass Avatar: Frontiers of Pandora Gold geworden sei und damit bereit sei, am 7. Dezember zu starten. Die meisten Entwickler und Publisher würden sich daher voll und ganz darauf konzentrieren, aber Ubisoft folgt seinem üblichen Weg und enthüllt, was nach dem Start kommt.

Der heutige Trailer zeigt, was wir bekommen, wenn wir den Season Pass von Avatar: Avatar: Frontiers of Pandora kaufen. Dazu gehören eine zusätzliche Quest am Tag der Veröffentlichung, eine Story-Erweiterung namens The Sky Breaker, wenn der Sommer im nächsten Jahr kommt, und eine weitere Story-Erweiterung mit dem Titel Secrets of the Spires im nächsten Herbst. Beide Erweiterungen führen uns in neue Gebiete, um die RDA zu bekämpfen und sogar Charaktere aus den Filmen zu treffen.

Außerdem erhalten wir das übliche spezielle Ausrüstungsset und spezielle kosmetische Gegenstände für unsere Banshee