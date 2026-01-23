Avatar: Frontiers of Pandora bekommt ein kostenloses Wochenende

HQ

Es hat ein paar Jahre gedauert, aber es scheint, dass Avatar: Frontiers of Pandora endlich seine Spielerbasis gefunden hat. Nach der Veröffentlichung von Avatar: Fire & Ash kehrten viele Spieler zum Spiel zurück, um in Pandora in der treuen offenen Welt von Massive Entertainment zu spielen. Wenn du das Spiel zum Start nicht gekauft hast oder seitdem nicht mehr gespielt hast, ist jetzt deine Zeit, es dir anzuhören.

Ab heute könnt ihr Avatar: Frontiers of Pandora über die Ubisoft-Website ausprobieren und ein kostenloses Wochenende erhalten, das bis zum 26. Januar läuft. Die Testversion lässt dich nur fünf Stunden spielen, also hast du Pech gehabt, wenn du vorhast, die Hauptgeschichte über ein Wochenende zu überstürzen. Dennoch kann man das Spiel mit dem neuen Third-Person-Modus erleben und sehen, worauf die Leute seit Big Jims neuestem Blockbuster gehypt haben.

Avatar: Fire & Ash war ein großer Segen für Avatar: Frontiers of Pandora, da der dritte Film die Leute einfach nach mehr Avatar verlangen ließ. Bei SteamDB sehen wir, dass das Spiel vor ein paar Wochen tatsächlich einen Rekord bei der Spielerzahl erreicht hat. Wir können uns vorstellen, dass die Geschichte auch auf anderen Plattformen ganz gleich ist.