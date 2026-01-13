Avatar: Frontiers of Pandora - Aus der Asche

HQ

Avatarmania ist in unser Leben zurückgekehrt, obwohl James Camerons dritter Film, Avatar: Fire and Ash, möglicherweise nicht die gleiche emotionale Wirkung wie The Way of Water hatte, da zwischen der Veröffentlichung dieser Fortsetzung und dieser nur drei Jahre vergangen sind. Auch von den Kritikern wurde er nicht besonders begeistert aufgenommen, aber letztlich zählen die Kassenzahlen, und Avatar 3 durchbrach vor Jahresbeginn die weltweite 1-Milliarde-Dollar-Marke an den Kinokassen.

Und bei so einem Event ist es nur natürlich, dass Ubisoft und Massive Entertainment Avatar: Frontiers of Pandora Spielern eine ganz besondere Erweiterung geben wollten. Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes führt uns nicht in ein neues Gebiet des berühmten außerirdischen Mondes, in dem die Na'vi leben, sondern verleiht der Umgebung und den Charakteren eine Wendung, um uns in die düstere Erzählung der Reihe einzutauchen. Und, ob zum Guten oder Schlechten, ist es gelungen.

From the Ashes ist eine Inhaltserweiterung mit sehr spezifischen und klaren Zielen: Pandora ist zu einem feurigen Schlachtfeld geworden, und die Na'vi stehen erneut den Menschen der RDA gegenüber, diesmal unterstützt von Mitgliedern ihrer eigenen Spezies, dem Mangkwan-Clan (auch bekannt als Ash Clan), den neuen Antagonisten, die ebenfalls im Film eingeführt werden. From the Ashes bricht nicht gegen den Kanon von Avatar: Fire and Ash, sondern erweitert ihn und zeigt uns den Kampf der Na'vi in einem anderen Teil von Pandora, ohne aus den Augen zu verlieren, was auf der Leinwand passiert.

Was hier dominiert, ist der Kampf, der über jeden anderen Spielstil im Grundspiel oder früheren Erweiterungen steht. Tatsächlich steuern wir hier nicht mehr den energiegeladenen, aber immer noch emotionalen Protagonisten Sarentu (From the Ashes verrät übrigens den kanonischen Namen dieses Protagonisten aus dem Grundspiel), sondern den mürrischen und härteren Krieger So'lek, einen Na'vi, der von Konflikt und Verlust gequält wird und seinen Platz unter den Arahane und dem, was vom Saraentu-Clan und dem menschlichen Widerstand an der Westgrenze übrig ist, sucht. So'lek betrachtet sich selbst als Außenseiter unter seinesgleichen und verpflichtet zum Krieg gegen die Menschen mit ihren Waffen und Methoden, und er hat ein paar Tricks auf Lager, die viele weitere Möglichkeiten bieten, die RDA und ihre Mangkwan-Verbündeten im Kinglor-Wald zu bekämpfen, dem einzigen Gebiet, das wir im DLC erkunden werden. Es macht mich ein wenig traurig, diesen immersiven Touch zu verlieren, jede Ecke mit Neugier zu erkunden, aber es stimmt, dass hier kaum noch Platz dafür ist. Diese Veränderung beinhaltet auch eine viel düsterere Erzählung, selbst im Geiste der reinsten Na'vi, die sehen, wie sich ihr Lebensstil seit jeher nicht nur verändert hat, sondern sich vielleicht nie ganz erholt. Es ist eine Botschaft, die hart trifft und in jedem Dialog und jeder filmischen Szene der Missionen und Zwischenspiele rüberkommt.

So'lek ist ein Krieger, und nach und nach, nachdem er sich von einer Niederlage zu Beginn der Geschichte erholt hat, erweitert er sein Waffenarsenal, sowohl Na'vi als auch Menschen, während er einige neue Modifikationen vom Ash-Clan erhält, die hier als Bosse und Mini-Bosse der Gegend fungieren, meist an eine der Missionsketten gebunden. Es gibt nicht viele neue Waffen, obwohl es neue Arten von Munition und Granaten gibt. Neu ist sein Kampfstil. Aggressiv und direkt hat er viele verschiedene Animationen zum Besiegen von Menschen, AMP-Rüstungen und Cerberus-Roboter. Er besitzt außerdem den Kriegersinn, eine Fähigkeit, der es ihm erlaubt, in einen Art Wutzustand zu gelangen, in dem er für kurze Zeit noch tödlicher wird. Er hat auch von Anfang an seinen treuen Ikran, Iley, was sofort Bewegungen über den Großteil des Expansionsterritoriums ermöglicht.

So'lek ist ein Kämpfer und Überlebender, aber die verbrannte Erde ist nicht der beste Ort, um Moos, Fasern oder andere organische Materialien zu finden, um Ausrüstung aufzurüsten, daher wurde dieser Teil des Na'vi-Erlebnisses ausgelassen. Es ist weiterhin wichtig, deine Ausrüstung aufzurüsten, aber fast zu keinem Zeitpunkt musst du den Weg zwischen den Kämpfen verlassen, um nach Materialien zu suchen. Du hast immer Munition und Pfeile im Unterschlupf zur Verfügung, und Nahrung ist immer noch ein willkommener vorübergehender Bonus, aber nicht unverzichtbar.

Kämpfe – und kämpfe viel. Die RDA hat ein neues Netzwerk von Außenposten, Kommandozentren und Einrichtungen installiert, um Pandoras natürliche Ressourcen auszubeuten, und es liegt erneut an uns, sie alle einzeln zu zerstören, nach derselben "Far Cry-Formel" wie im Original. Jetzt kannst du es etwas unterhaltsamer machen, mit der anderen wichtigen Neuerung, die mit der Veröffentlichung von From the Ashes zu Frontiers of Pandora kam: der Third-Person-Ansicht. Es ist eine kleine Änderung, wenn man das Grundspiel bereits gespielt hat (das man übrigens braucht, um dieses DLC zu starten), aber es wird das Spiel sicher für viele Spieler öffnen, die eine Sicht von hinten bevorzugen – was mich ziemlich an Space Marine II erinnert.

Wieder einmal ist der am wenigsten beeindruckende Aspekt eines Spiels, das einfach exzellente visuelle und akustische Zutaten hat (die Musik ist jederzeit atemberaubend, und Pandora hat selbst in Flammen eine wilde Schönheit), die überwältigende Anzahl an Bugs, die hier nervig und manchmal frustrierend sind. Massive (oder Ubisoft) hätte sich die Zeit nehmen sollen, die Bugs vor der Veröffentlichung zu beheben, aber selbst jetzt, fast drei Wochen nach der Veröffentlichung, gibt es immer noch Fehler, die einen aus dem Spiel auf der PS5 werfen, was ziemlich ernst ist und dazu führt, dass ich diesen Inhalt weniger begeistert bewertet, als ich sollte.

Dennoch erweitert From the Ashes das Frontiers of Pandora-Erlebnis mit genügend Inhalten, um den Kauf zu rechtfertigen, sowie die Erzählung des dritten Films. Hoffen wir, dass dies nicht das Ende der Sarentu und ihrer Geschichte in Videospielen ist und dass Cameron an den Kinokassen genug verdient, um einen vierten Film in Auftrag zu geben, der eine neue Reise durch Frontiers of Pandora rechtfertigt.