Avatar: Fire und Ash werden nächste Woche digital und im Mai auf Blu-ray erhältlich sein

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Avatar: Fire and Ash war einer der größten Filme des Jahres 2025, aber er war bei weitem nicht so groß wie die vorherigen Teile der Reihe mit etwa 1,485 Milliarden Dollar, was ausreicht, um ihn zum 16. größten Film aller Zeiten nach Einspielergebnissen zu machen, auch wenn er fast 900 Millionen weniger einspielte als Avatar: Weg des Wassers.

In diesem Zusammenhang war der Film bisher seit einigen Monaten ausschließlich ein Kinoangebot, aber das wird sich bald ändern, da bekannt wurde, dass Avatar: Fire and Ash bereits nächste Woche, am 31. März, auf digitalen Plattformen erscheinen wird. Anschließend folgt am 19. Mai eine physische Blu-ray-Ausgabe, und zweifellos wird irgendwo zwischen diesen beiden Versionen des Films das Disney+-Debüt eingespielt.

Kurz gesagt, wenn Sie Avatar: Fire and Ash noch nicht gesehen haben, werden Sie dies bald bequem von zu Hause aus tun können. Sehen Sie sich hier unsere Rezension des Films an.