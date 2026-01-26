Avatar: Fire & Ash wurde an den Kinokassen von niemand Geringerem als Chris Pratts Mercy entthront

HQ

Big Jims neuester milliardenschwerer Blockbuster wurde – zumindest in den USA – nicht von einem anderen riesigen Franchise, sondern von dem von Chris Pratt geführten kritischen Flop eines Dramas besiegt Mercy. Es ist wie ein Chihuahua, der einen Bernhard besiegt, aber das ist die Filmwelt, in der wir leben.

Avatar: Fire & Ash erzielte im Inland rund 7 Millionen Dollar, während laut Box Office Mojo Mercy in den USA ein Veröffentlichungswochenende von 11,1 Millionen Dollar erzielte. Nichts, worüber man schreien müsste, aber es gilt als ein ordentlicher Anfang, wenn man die schlechte Kritikerresonanz bedenkt und dass nur wenige Kinogänger in den USA ins Kino kommen, da das kalte Wetter viele Bundesstaaten stark trifft.

An anderer Stelle an den Kinokassen sehen wir eine weitere große Entthronung, als Zootropolis 2 Avengers: Endgame zum erfolgreichsten Hollywood-Film aller Zeiten in China wurde, mit bisher 632,2 Millionen Dollar in diesem Territorium.