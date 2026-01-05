Avatar: Fire & Ash setzt einen beeindruckenden Auftritt an den Kinokassen fort und überschreitet 1 Milliarde Dollar

HQ

Die Avatar-Reihe ist faszinierend, denn jeder Film, der die größere Serie ausmacht, hat während seiner Kinolaufzeit eine Chance, mit der nur wenige mithalten können. Nehmen wir Avatar: Fire & Ash als Beispiel. Der Film feierte ein starkes Debütwochenende, das jedoch sogar hinter Avatar: Way of Water mit einem ordentlichen Vorsprung lag, doch in den Wochen danach hat der Dreier weiterhin in den Kinos geholfen und auf einmal Hunderte Millionen eingenommen.

Seit den Ergebnissen der letzten Woche wurde bestätigt, dass Avatar: Fire & Ash ein Milliardenumsatz in Kinos ist, da es weltweit 1,083 Milliarden Dollar in Kinos erreicht hat. Das ist noch weit entfernt von der mythischen 2-Milliarden-Dollar-Markierung, die beide vorherigen Avatar-Filme erreicht haben, aber es sieht nicht so aus, als würde der Film bisher viel langsamer werden.

Nach mehreren Wochen im Kino weitere 900 Millionen Dollar zu verdienen, erscheint ohnehin schon unwahrscheinlich, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass der Film bald Zoomania 2 als zweitgrößter Film des Jahres 2025 herausfordern wird.

Hast du Avatar 3 schon gesehen und wenn nicht, hast du vor, bald ins Kino zu gehen, um ihn zu sehen?