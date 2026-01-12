Avatar: Fire & Ash führt das weltweite Boxoffice-Wochenende an und kämpft mit Zootropolis 2 um China

HQ

Ein weiteres Wochenende vorbei, eine weitere Zeit, um zu sehen, ob Big Jims neuester Ausflug nach Pandora weiterhin an der Spitze der weltweiten Kinokassen steht. Die Antwort ist ein klares Ja, denn nachdem es Anfang letzter Woche die Marke von 1 Milliarde Dollar überschritten hat, hat Avatar: Fire & Ash weitere paar hundert Millionen Dollar eingenommen.

Da der dritte Avatar-Film nun beeindruckende 1,23 Milliarden Dollar (laut Box Office Mojo) einspielt, hat er immer noch Konkurrenz, die seine Dominanz an den Kinokassen in einem wichtigen Bereich stoppt. China zeigt nämlich immer nämlich, dass es Disneys Zootropolis 2 mehr mag, da es am vergangenen Wochenende an der Spitze der chinesischen Kinokassen blieb.

Wir müssen sehen, ob diese Zuneigung bleibt, denn Avatar: Fire & Ash hat noch einen weiten Weg vor sich, bevor sie die unglaubliche Attraktivität von Zootropolis 2 von 1,65 Milliarden Dollar erreichen kann. Angesichts der Tatsache, dass die letzten beiden Avatar-Filme ebenfalls über 2 Milliarden Dollar gekostet haben, könnte es sein, dass Disney selbst mit mehr als einer Milliarde Dollar in diesem dritten Film kein grünes Licht für den vierten Film gibt.