Avatar: Fire & Ash beginnt mit 90 Millionen Dollar weniger als Avatar: The Way of Water

Die Zahlen liegen vor, und es scheint, als lägen die meisten Schätzungen für James Camerons neueste Avatar-Veröffentlichung nicht weit daneben. Obwohl es am vergangenen Wochenende noch andere Filme zu sehen gab, hatten die meisten Kinokassen-Tracker nur Avatar: Fire & Ash im Auge, um zu sehen, ob der Blitz tatsächlich dreimal für Cameron einschlagen könnte.

Der Film startete laut Box Office Mojo weltweit auf 345 Millionen Dollar, was ihn bereits weit in die Top 20 der bisherigen Kinofilme des Jahres bringt. Allerdings sind das 90 Millionen Dollar zu wenig, verglichen mit dem 435-Millionen-Dollar-Opening von Avatar: The Way of Water. Avatar: The Way of Water spielte an den Kinokassen mehr als 2 Milliarden Dollar ein, vielleicht wird Fire & Ash diese Zahl nicht erreichen, aber wenn genug Leute weitergehen, werden wir sicher sehen, dass die Zahl steigt.

Es könnte allerdings Probleme geben, die Leute dazu zu bringen, den dritten Avatar-Film zu sehen. Erstens hat es schlechtere Kritiken, wobei Kritiker (uns eingeschlossen) anmerkten, dass Fire & Ash wie eine lange Wiederholung der früheren Handlungen des Franchises wirkt. Außerdem sind erst drei Jahre seit dem letzten Avatar-Film vergangen, was bedeutet, dass das Publikum nicht mehr mit angehaltenem Atem darauf wartet, zu Pandora zurückzukehren, wie es bei der 13-jährigen Pause zwischen Avatar und der Fortsetzung der Fall war.

An anderer Stelle an den Kinokassen sehen wir, wie Zoomania 2 weiter steigt und nun 1,272 Milliarden Dollar im Kino erreicht. The Housemaid und SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi! feierten in den USA Premiere. Sydney Sweeneys neuester Film brachte 18,95 Millionen Dollar ein, während SpongeBobs neuester Film 16 Millionen Dollar einbrachte.

Hast du schon Avatar: Fire & Ash gesehen?