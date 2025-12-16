HQ

James Cameron war in den Wochen vor der Veröffentlichung von Avatar: Fire and Ash sehr offen über die Zukunft der Avatar-Filmreihe und hat eines sehr deutlich gemacht: Wenn dieser dritte Film an den Kinokassen keinen Erfolg hat, ist das das Ende der Reihe. Avatar 2 und 3 wurden gleichzeitig gedreht; einige Teile von Avatar 4 und vielleicht 5 (wer weiß das zu diesem Zeitpunkt) sind bereits gedreht, aber der Großteil der Produktion (und die kostspielige Postproduktion) muss noch produziert und bezahlt werden, bevor sie 2029 und 2031 erscheinen. Ich hoffe wirklich, dass das Publikum darauf reagiert, denn wenn das Schlimmste eintreten sollte, würde 'Avatar 3' keineswegs ein würdiges Ende für eine so ikonische Filmreihe sein.

Cameron hatte außerdem erklärt, dass Avatar: Fire & Ash das Ende einer Mini-Saga markiert und dass der zweite Film (Avatar: The Way of Water) und der dritte in Wirklichkeit zwei Teile derselben Geschichte sind. Man spürte es bereits im zweiten Film, der trotz einer Dauer von über drei Stunden den Großteil der Charaktervorstellung widmete und einen abrupten dritten Akt mit einem sehr "Fortsetzung folgt"-Ende hatte.

Avatar: Fire and Ash hat andere, aber verwandte Probleme: Die Handlung schreitet viel schneller voran, die Charakterbögen werden erfüllt und jedes Familienmitglied, Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) und ihre drei älteren Kinder Lo'ak (Britain Dalton), Kiri (Sigourney Weaver) und Miles (Jack Champion) Teilen fast gleich viel Bildschirmzeit und Protagonismus, was bewundernswert ist. Trotz vieler starker Momente (eine Szene ist besonders einer der emotionalsten der Serie, auch wenn sie durch schockierend schlechte Schauspielerei verwässert wird) hat das Drehbuch letztlich Angst vor mutigen Entscheidungen und folgt stattdessen denselben narrativen Bauplänen wie in den beiden vorherigen Filmen, manchmal in alarmierendem Maße.

Kurz gesagt, Avatar: Fire and Ash fühlt sich zu ähnlich zu den vorherigen Filmen und besonders The Way of Water, mit einem ständigen Déjà-vu-Gefühl – sowohl erzählerisch als auch – was noch überraschender ist, visuell. Während der Film von 2022 von den Fans gemischt aufgenommen wurde, waren es denen, die ihn mochten, besonders begeistert, weil er die Zuschauer in ein neues Land innerhalb der Grenzen von Pandora entführte, uns einen neuen Stamm von Na'vi, neue und schöne Orte sowie sofort ikonische Kreaturen wie die Tulkuns (die Wale) und die riesigen Flugfische, auf denen die Na'vi wie Pferde reiten (Maschinengewehre optional), zeigte. Es spielte keine Rolle, ob das Drehbuch nicht das beste war, es war pure Filmmagie in einem Ausmaß, das in letzter Zeit nur wenige Filme erreichen konnten: Vielleicht ist es nur Dune gelungen, eine so überzeugende und ehrfurchtgebietende Fantasiewelt auf der großen Leinwand zu erschaffen.

Natürlich ist Avatar: Fire and Ash ein spektakulärer Film, der es wert ist, in 3D gesehen zu werden. Aber wenn du erwartest, dass Fire and Ash dich auf eine ähnliche Reise weiter in Pandoras Wunder mitnimmt und dich erneut von Camerons Fantasie und seiner Kunstabteilung beeindrucken lässt, solltest du vielleicht deine Erwartungen überprüfen...

Avatar: mehr Rauch als Feuer

Der Großteil der Werbung des Films wurde dem neuen "Ash"-Stamm gewidmet, der in einem Vulkan lebt, und ihrem skrupellosen Anführer Varang, gespielt von Oona Chaplin. Sie ist sicherlich eines der besten Elemente des Films, mit ihren sadistischen Ritualen und übersinnlichen Fähigkeiten, aber sie hat viel weniger Gewicht in der Handlung und Präsenz im Film, als die Varang-zentrierten Trailer und Poster uns glauben machen lassen. Stattdessen dreht sich alles hauptsächlich um die Fehde zwischen Jake Sully und dem wiedergeborenen Na'vi-Marine Quaritch (Stephen Lang), in einem Hin und Her, das langsam ermüdend wird.

Das Franchise brauchte jetzt mehr denn je neues Blut und neue Ideen. Auch wenn der zweite Film erzählerisch nicht so spannend war, hatte er trotzdem eine Ausnahme, weil es 13 Jahre nach dem ersten Film waren (was einen großen Nostalgiefaktor bedeutete) und die Unterwasserlandschaften spektakulär waren. Die visuellen Effekte in Fire and Ash sind ebenso schön, aber größtenteils... Das gleiche. Sogar die Actionszenen, von denen es viele gibt, laufen größtenteils auf die gleiche Weise ab: die gleichen Arten von Kämpfen, die gleichen Verfolgungsjagden, die gleichen Arten von Kreaturen, die sich gegenseitig töten... die meisten Einstellungen sind von Film zu Film nicht zu unterscheiden.

Um es mit einer Gaming-Metaphos zu sagen: Weil du schließlich Gamereactor liest, ist es wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nach dem Spielen Breath of the Wild zu spielen: Es gibt hier und da einige neue Orte, aber die Karte von Hyrule ist dieselbe, und du wirst wahrscheinlich nicht dieselben Dinge wahrnehmen wie beim ersten Erkunden. Bei einem CGI-fokussierten Film wie diesem würde es mich nicht wundern, wenn budgetäre Kosteneinsparungen ein Faktor dafür sind, dass der Film visuell so ähnlich ist, so ängstlich ist, sich von den Metkayina-Riffen zu entfernen, und so wenig Interesse daran hat, uns so zu beeindrucken wie die ersten beiden Filme.

Für eine Filmreihe, die mit dem Ziel geboren wurde, futuristische digitale Technologie voranzutreiben und Dinge auf die Leinwand zu bringen, die vorher niemand konnte, ist es die größte Sünde, diesen Wow-Faktor zu verlieren. Aber James Camerons Absichten sind edel: Er möchte, dass die Zuschauer sich wirklich für die von ihm erschaffenen Figuren interessieren und den Filmen wahre Tiefe jenseits der 3D-Bilder verleihen.

Und es ist nicht so, dass der Film in dieser Hinsicht nicht ambitioniert wäre: Obwohl er 197 Minuten dauert (und man wirklich jede einzelne davon spürt), fühlt er sich manchmal wie eine 8-9-stündige TV-Staffel an, die auf drei Stunden komprimiert ist. Es passieren viele Dinge gleichzeitig, jeder Charakter wächst und hat seine Momente zum Strahlen, und es gibt sogar einige seltsame Auslassungen wichtiger Dinge, die cool klingen und von denen man sich wahrscheinlich wünscht, sie wären im Film geblieben, auch wenn die Laufzeit ohnehin schon unverhältnismäßig ist. Viele der Handlungsstränge sind jedoch direkte Wiederholungen des vorherigen Films, ohne etwas Neues hinzuzufügen ( einige Handlungsstränge hätten im vorherigen Film wirklich gelöst werden sollen, um Platz für etwas Neues zu schaffen), während die neuen Charaktere (hauptsächlich Varang und der Aschenstamm) für die Hauptgeschichte keine große Rolle spielen.

Das Ergebnis ist ein Film, der insgesamt besser getaktet ist als der zweite, unterhaltsamer ist, mit mehr Action, aber weit weniger überraschend. Die Handlungsstränge bewegen sich viel schneller und gehen weiter... Aber wirklich, nicht mehr so weit. Sicherlich nicht so weit, wie sie hätten gehen sollen, wenn dies ein mögliches Ende der Serie sein soll.

Selbst als angeblicher "Teil 2 des zweiten Teils" der gesamten Avatar-Reihe führt uns die Geschichte nach drei Jahren und drei Stunden nirgendwohin, was enttäuschend ist. Wir spüren, dass dies nur ein Kapitel in einer viel größeren und ambitionierten übergreifenden Geschichte ist... Weil es so sein muss, oder? Wenn es vorhanden ist, bekommen wir hier nicht viele Hinweise, sondern stattdessen einen durchaus brauchbaren, aber weitgehend vergessenswerten Teil einer Serie, die eigentlich viel mehr anstreben sollte, wenn sie jede neue Veröffentlichung als großes filmisches Ereignis darstellen wollen. Wenn Cameron wirklich befürchtet, dass dies das Ende der Reihe sein könnte, werde ich anfangen, Eywa zu beten, dass er einen Plan B hat, um das Ganze erschwinglicher, aber spannender abzuschließen.